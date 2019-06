Bonn (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat auf seiner am Mittwochabend zu Ende gegangenen Sitzung den US-Leitzins erwartungsgemäß in der bisherigen Spanne von 2,25-2,50% belassen, so die Analysten von Postbank Research.Im begleitenden Statement habe sich der Ton jedoch weiter hin zu einer vorsichtigeren Einschätzung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds bewegt. Zudem habe es klare Signale gegeben, dass eine Leitzinssenkung bevorstehen könne, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verbessern würden. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass ein solcher Schritt bereits auf der kommenden FOMC-Sitzung im Juli erfolgen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...