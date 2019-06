Die BASF-Aktie kämpft derzeit mit der Kursmarke von 60 Euro und hat in der 1-Jahres-Betrachtung rund 26% an Wert verloren. Noch am 23. April markierte der Titel ein neues 6-Monats-Hoch bei 74,52 Euro. Heute sind die Aktien nach vorsichtigen Aussagen des Finanzchefs Hans-Ulrich Engel ins Minus gedreht.So hinterlässt der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China...

