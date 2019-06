Es ist schon etwas länger her, dass wir das Währungspaar GBP/USD an dieser Stelle thematisierten. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wollen wir das schleunigst nachholen. So hieß es zuletzt am 19.05. an dieser Stelle u.a. "[…] Das Pfund erholte sich und eroberte die 1,30 US-Dollar zurück. Allerdings war die Erholung nur von kurzer Dauer. Das Comeback des Greenbacks zwang das Pfund wieder in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...