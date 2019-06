Die Aktie von Nano One scheint wieder ordentlich Fahrt aufzunehmen. Am Donnerstag ging das Papier an der Heimatbörse in Toronto mit einem Plus von mehr als acht Prozent aus dem Handel. Grund ist eine weitere starke Meldung: Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, hat man mit einem internationalen OEM (Originalgerätehersteller bzw. Erstausrüster) eine Vereinbarung unterzeichnet und von diesem einen Kaufauftrag im Wert von 550.000 Kanadischen Dollar erhalten. Beide Unternehmen wollen gemeinsam Prozesse und innovative Kathodenrohstoffe für Lithiumionenbatterien mit hoher Energiedichte in Anwendungsbereichen des Automobilsektors evaluieren, heißt es in einer Mitteilung von Nano One.

