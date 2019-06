Nach dem Drohnen-Abschuss haben mehrere Fluggesellschaften angekündigt, den Luftraum über der Straße von Hormus zu meiden. Am Persischen Golf sind große Airlines beheimatet.

Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran haben zahlreiche Fluggesellschaften aus aller Welt angekündigt, den Luftraum über dem Persischen Golf zu umfliegen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA warnte, dass Passagiermaschinen in dem Konflikt für Militärflugzeuge gehalten werden könnten und verhängte für Teile der Region ein Flugverbot für alle in den USA registrierten Flugzeugen. Daraufhin kündigten British Airways, die niederländische KLM und die australische Qantas am Freitag an, die Straße von Hormus nicht mehr zu überfliegen.

Die Deutsche Lufthansa teilte mit, auch angrenzende Landgebiete nicht mehr zu überfliegen, nachdem ihre ...

