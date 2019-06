Wien (www.fondscheck.de) - Auch wenn sich der Protektionismus einzelner Länder verstärkt, ist das laut Philippe Ithurbide, Global Head of Research bei Amundi noch kein Grund für Investoren, in Pessimismus zu versinken: "Bei allen verunsichernden Nachrichten sollten wir nicht vergessen, dass die Weltwirtschaft widerstandsfähig ist", betont er, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...