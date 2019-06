Apple und Microsoft sind in vielen Feldern erbitterte Kontrahenten - doch jetzt üben die beiden US-Technologie-Konzerne den Schultzerschluss und schließen sich zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: Sie wollen verhindern, dass US-Präsident Donald Trump die nächste Eskalationsstufe im Handelskonflikt mit China zündet. Sie stehen nicht allein da. Auch HP Inc , Intel , Dell, Sony und Nintendo wenden sich eindringlich an die US-Regierung und fordern Ausnahmen ein, die ihre Produkte schützen sollen. "Deshalb würde ein solcher Zoll das Spielfeld zugunsten unserer globalen Konkurrenten kippen", argumentiert Apple. Den Aktien könnte die neue Initiative frische Impulse liefern.

