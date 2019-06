InDeutschland und in Frankreich sind es rund 47 Prozent, inGroßbritannien 25 und in Italien 29 Prozent. Einen höherenAuslandsanteil haben nur Litauen, Lettland und Zypern, geht ausheute publizierten Zahlen des EU-Statistikamtes Eurostat hervor.Im Allgemeinen wurden in der EU weniger als zehn Prozent desSchuldenstands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...