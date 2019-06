Die USA üben enormen Druck auf den chinesischen Hersteller aus. Die Verkäufe ziehen laut dem Huawei-Manager Walter Ji in Europa dennoch wieder an.

Der unter dem Druck der USA stehende chinesische Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei registriert in Europa einem seiner Top-Manager zufolge wieder anziehende Verkäufe. Die Nachfrage nach Huawei-Smartphones sei in den vergangenen Tagen wieder gestiegen, sagte Huawei-Europa-Manager Walter Ji am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...