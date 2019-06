Der innovative Zahlungsdienstleister Wirecard plant seine Produktpalette zu erweitern, genauer geht es um eine Bezahltechnologie basierend auf biometrischen Daten. Konkret sei geplant, dass mithilfe des Scans der Handfläche Zahlungen verifiziert oder bestätigt werden. Ein Aspekt, der aufgrund individueller Fingerabdrücke und dergleichen eine separate Zuordnung lediglich zu einer Person ermöglicht. Der Vorstoß in die Biometrie scheint daher tendenziell ein Weg zu sein, auf dem Wirecard weiterhin wachsen möchte. Vor allem in der digitalen Bezahltechnologie wird auch weiterhin Innovation eine treibende Kraft bleiben. Und solche innovativen Produkte könnten zukünftig gefragt sein, so auch das Wertpapier des Unternehmens.

Seit Anfang September letzten Jahres steckt Wirecard in einem intakten Abwärtstrend fest und verlor in dieser Zeit aufgrund der bekannten Ungereimtheiten in Asien gut 57 Prozent an Wert. Dabei setzte die Aktie auf exakt 86,00 Euro bis Anfang ...

