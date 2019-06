=== M O N T A G, 24. Juni 2019 *** 07:30 DE/Gea Group AG, Bekanntgabe von Details zur neuen Konzernorganisation 08:00 DE/Reallöhne 1Q 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Unabhängigkeit des polnischen Obersten Gerichts, Luxemburg *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juni 11:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Capital Markets Day, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei der Mitgliederversammlung der Europäischen Bewegung Deutschland, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/SPD, PK mit den Vorsitzenden Dreyer, Schwesig und Schäfer-Gümbel nach Sitzung des Parteivorstands, Berlin 20:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Spitzentreffen mit Vertretern der Autoindustrie, Berlin D I E N S T A G, 25. Juni 2019 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni *** 09:15 IT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Associazione Bancaria Italiana, Rom 09:30 DE/BMW AG, Technologietag und Vorstellung von sechs neuen Serienmodellen, München 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV, Lübeck 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex April *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 19:15 DE/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Veranstaltung der International Swaps and Derivatives Association, Frankfurt 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 26. Juni 2019 00:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of St. Louis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung mit Beschluss zum Entwurf Bundeshaushalt 2020 und Finanzplan bis 2023, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 LU/Grand City Properties SA, HV, Luxemburg 11:00 DE/Cancom SE, HV, München *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:05 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Deutsch-Arabischen Business Forum, Berlin *** 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Haushalt 2020 und zum Finanzplan bis 2023, Berlin 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q, Waterloo 13:30 LU/Aroundtown SA, HV, Luxemburg *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 27.6.), Brüssel D O N N E R S T A G, 27. Juni 2019 07:15 DE/Gesco AG, Jahresergebnis, Wuppertal 07:15 DE/Fintech Group AG, Jahresergebnis, Frankfurt 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q, Stockholm 08:30 DE/Bundespräsident Steinmeier, Ernennung von Christine Lambrecht zur neuen Bundesjustizministerin, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV, Stuttgart 10:00 DE/Bauer AG, HV, Schrobenhausen *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018, Berlin *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** 22:30 US/Fed, Zweiter Teil der Ergebnisse der Banken- Stresstests *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni - DE/Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH), Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) F R E I T A G, 28. Juni 2019 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 19./20. Juni 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Neustadt/Weinstraße *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai 09:00 DE/Tag des deutschen Familienunternehmens, Teilnahme u.a. von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, Bundeswirtschafts- minister Altmaier, französischer Notenbankchef Villeroy de Galhau und EU-Kommissar Oettinger, Berlin *** 09:20 DE/Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH), Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin *** 10:30 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) *** - DE/Stellenindex BA-X Juni *** - JP/G20, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 29.6.), Osaka S O N N T A G, 30. Juni 2019 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juni *** - EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zu Personalfragen, Brüssel ===

