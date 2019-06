OHB SE: Telekommunikationssatellit EDRS-C erreicht den Startplatz Kourou DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges OHB SE: Telekommunikationssatellit EDRS-C erreicht den Startplatz Kourou 21.06.2019 / 15:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kourou, Französisch-Guayana, 21. Juni 2019. Der EDRS-C ist am europäischen Startplatz in Kourou, Französisch-Guayana, angekommen. Der Satellit soll am 24. Juli 2019 an Bord einer Trägerrakete Ariane 5 in den Weltraum starten. Der Telekommunikationssatellit EDRS-C ist der zweite Knotenpunkt des "SpaceDataHighway" Netzwerks (auch bekannt als EDRS). Es handelt sich beim EDRS um eine zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und Airbus Defence and Space gegründete öffentlich-private Partnerschaft. Das EDRS ist ein einzigartiges System von Satelliten im Orbit, die dauerhaft "fixiert" über ein Netzwerk von Bodenstationen positioniert sind. Die geostationären EDRS-C Satelliten übertragen mittels einer innovativen Laserkommunikationstechnologie Daten von Erdbeobachtungssatelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) an Bodenstationen in Europa. OHB System AG (Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE) hat den Satelliten im Rahmen eines Vertrages mit Airbus Defence and Space entwickelt und gebaut. An Bord des Satelliten befindet sich eine Datenrelais-Nutzlast mit einem von dem deutschen Partner Tesat-Spacecom gelieferten Laserkommunikationsendgerät, das für die Verbindung zwischen den einzelnen Satelliten sorgt. Die zusätzliche Nutzlast HYLAS 3 wurde im Rahmen eines Vertrages mit der ESA von Avanti Communications als kundenseitige Beistellung an OHB geliefert. Der EDRS-SpaceData-Highway wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Freistaates Bayern vom DLR-Raumfahrtmanagement unterstützt. Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-720 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de Corporate Communications Günther Hörbst Tel.: +49 421 - 2020-9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de 21.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Manfred-Fuchs-Platz 2-4 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 828817 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 828817 21.06.2019 ISIN DE0005936124 AXC0201 2019-06-21/15:06