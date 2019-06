London (www.anleihencheck.de) - Die beiden Zentralbank-Chefs Mario Draghi und Jerome Powell haben in dieser Woche mal wieder ihre Superkräfte gezeigt und den Fixed-Income-Märkten zu einer fortgesetzten Rally verholfen, so Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Im Offenmarktausschuss der US-Notenbank verbreite sich nach und nach die Ansicht, die Zinsen könnten vor Jahresende um bis zu 50 Basispunkte fallen. Und all dies, obwohl die jüngsten Daten zum privaten Verbrauch auf ein anhaltend robustes Wachstum schließen lassen würden. Aber man habe den Eindruck, dass das Drehbuch der Geldpolitik ohnehin neu geschrieben werde. In einer Welt, in der die Marktzinsen negativ seien, schienen Leitzinsen von mehr als null Prozent eben als absonderlich. Sollten also die US-Wirtschaftsdaten im nächsten Monat nicht positiv überraschen, dürfte eine Zinssenkung der FED bereits beschlossene Sache sein. Vor diesem Hintergrund tendiere BlueBay zu der Annahme, dass die Kurse risikobehafteter Vermögenswerte weiter steigen würden. ...

