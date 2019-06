Köln (www.fondscheck.de) - Die Ampega Investment GmbH wird am 01.07.2019 den neuen Publikumsfonds Quant IP Global Innovation Leaders Fund (ISIN DE000A1J3AN1/ WKN A1J3AN) auflegen, so die Experten von Ampega.Der Fonds strebe einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko solle dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen. Der Fonds investiere über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden würden. Dazu errechne ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleiche. Die Auswahl der Aktien erfolge ausschließlich anhand dieser Kennzahl. In diesem Rahmen obliege die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. ...

