Die NordLB hat die Einstufung für Uniper auf "Halten" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die von Uniper präsentierten Zahlen für das erste Quartal 2019 hätten auch aufgrund weggefallener Sondereffekte zum Vorjahreszeitraum erwartungsgemäß unterhalb der Vergleichswerte gelegen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz einer schwächeren operativen Entwicklung sehe sich der Vorstand in einem Übergangsjahr im Rahmen seiner Erwartung./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / 13:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 14:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-06-21/15:11

ISIN: DE000UNSE018