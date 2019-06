BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird mit Vertretern der Autoindustrie beim "Autogipfel" am Montag im Kanzleramt nach Angaben einer Sprecherin "künftige technologische Herausforderungen für die Automobilwirtschaft in Deutschland" und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt besprechen. "Es geht im Wesentlichen um die Frage, wie sich die deutsche Automobilindustrie in der Zukunft aufstellen möchte, und welche Rahmenbedingungen die Politik dafür liefern kann", sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin.

Das Gespräch am Montagabend um 20 Uhr werde alle relevanten Themen aufgreifen. Es sei allerdings weder presseöffentlich, noch seien Statements im Anschluss geplant. Zu dem Gipfelgespräch kommen nach Angaben der Sprecherin neben Merkel und Vertretern der Autoindustrie auch zuständige Minister, die Spitzen von Union und SPD, Gewerkschaftsvertreter und Experten im Kanzleramt in Berlin zusammen. Ziel sei die Stärkung des deutschen Produktionsstandortes.

