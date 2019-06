Slack Aktie: http://bit.ly/31PaIi7 Am Abend ist in den USA Slack an die Börse gekommen. Slack ist ein Anbieter von Bürokommunikation. Wie bei Whatsapp können Nutzer innerhalb von Unternehmen über so genannte Channels kommunizieren. Zum Start an der Börse unter dem Kürzel WORK ist der Kurs 50 Prozent nach oben geschossen. Ein gute Start - oder die eine Schwalbe, die noch keinen Sommer macht? Berechtigte Bewertung oder vollkommen überzogen? Roland Hirschmüller, Chefaktienhändler der Baader Bank analysiert