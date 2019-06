Paris (www.aktiencheck.de) - Platin oder Palladium? So lautet nicht selten die Frage unter Rohstoff-Investoren, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Beide Edelmetalle würden eine wichtige Rolle für die Autoindustrie spielen, da sie in Katalysatoren zum Einsatz kommen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...