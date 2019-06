Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem in dieser Woche bereits die EZB eine lockerere Geldpolitik in Aussicht gestellt hat, zeigte sich am Mittwochabend auch die US-Notenbank pessimistischer angesichts der künftigen Wirtschaftsentwicklung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...