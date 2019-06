-------------------------------------------------------------- Zur Webseite http://ots.de/fl2ffO --------------------------------------------------------------



Der Arsenal FC hat am Freitag, den 14. Juni 2019, VBET als seinen offiziellen Wett- und Spielpartner bekanntgegeben.



VBET ist die B2C-Marke von BetConstruct, einem preisgekrönten Software-Anbieter für einige der beliebtesten Marken der Spielebranche. Die Partnerschaft mit Arsenal bietet eine unvergleichliche Umgebung, um die Marke VBET zu präsentieren und den innovativen Ansatz direkt an die Arsenal-Fans im Stadion und weltweit näher zu bringen.



Vigen Badalyan, CEO und Gründer von VBET, sagte: "Wir sind große Bewunderer der Tradition von Arsenal und die Partnerschaft mit VBET ist ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Strategie. VBET wird von BetConstruct betrieben, einem Unternehmen, das wir vor 16 Jahren in Armenien gegründet haben und das sich zu einem führenden Anbieter von Igaming-Technologie entwickelt hat.



Indem wir unsere eigene Software selbst entwickeln und nicht auf Drittanbieter angewiesen sind, können wir VBET-Kunden ein innovatives, einfaches und sicheres Erlebnis bieten, bei dem verantwortungsvolles Glücksspiel im Mittelpunkt der Marke steht. Wir freuen uns darauf, mit leidenschaftlichen Arsenal-Fans auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten!"



Peter Silverstone, Commercial Director von Arsenal, freut sich über die Zusammenarbeit mit einem der führenden Technologieunternehmen: "Wir freuen uns, VBET in unserer Familie offizieller Partner begrüßen zu dürfen. Innovation ist ein wesentlicher Faktor, der uns bei Arsenal antreibt. Daher freuen wir uns, mit einer so zukunftsorientierten, globalen Marke zusammenzuarbeiten. "



"Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammen konkurrenzlose Inhalte zu erstellen und exklusive Angebote bereitzustellen, von denen wir wissen, dass sie unseren Unterstützern gefallen werden." Die Arsenal-Ikone, Ray Parlour, wird die Kampagne als neuer VBET-Botschafter leiten, der maßgeschneiderte Kampagnen für die Fans bietet. Im Rahmen der Partnerschaft wird das unverwechselbare V-Zeichen-Logo von VBET im gesamten Stadion und auf den digitalen Plattformen von Arsenal verwendet.



VBET verfolgt mit dem Sponsoring natürlich auch unternehmerische Ziele. Dafür bietet die Wirtschaftskraft London und die Region ausgezeichnete Möglichkeiten. Die Partnerschaft läuft vertraglich über 3 Jahre. Zusätzlich betreibt VBET Wettannahmestellen, bei denen man Wetten auf diverse Ereignisse abschliessen kann. Seit 2018 ist die erste Niederlassung in Berlin aktiv.



