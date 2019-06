Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind.



Manchmal liegen Investmentideen auf der Straße, manchmal auf dem Fußballplatz. In Frankreich läuft derzeit die Fußballweltmeisterschaft der Frauen. In der vergangenen Woche mittendrin: Der Börsenpunk. Grund genug wieder einmal die Sportartikelbranche unter die Lupe zu nehmen. Der Tipp der Woche kommmt aber aus einem anderem Bereich. Es geht um LivePerson. Was dahinter steckt, erfahren Sie im folgenden Video. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Nel, Xylem, Luckin Coffee, Beyond Meat, GameStop, Adidas, Under Armour, Nike, Lululemon, Deckers, Anta Sports, LivePerson