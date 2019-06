Die Aktien des Kochboxen-Anbieters Hellofresh haben sich bis zum Freitagnachmittag mit plus 6,83 Prozent auf 8,60 Euro an die Spitze des Nebenwerteindex SDax gesetzt. Zuvor - wie bereits an den vergangenen beiden Handelstagen - hatten die Papiere die Unterstützung um die Marke von 8 Euro erfolgreich getestet.

Nun nehmen sie wieder Kurse auf den Bereich um die 9 Euro, der sich in den vergangenen Monaten mehrfach als zu hohe Hürde erwiesen hatten./mis/he

ISIN DE000A161408

