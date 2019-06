Die Aktionäre der Gesellschaft werden zu der am Mittwoch, den 24. Juli 2019, um 11.00 Uhr in den Tagungsräumen des Hotel Exquisit, Pettenkoferstraße 3 in 80336 München, stattfindenden Hauptversammlung eingeladen. Unter anderem schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 887.780,39

a) einen Teilbetrag in Höhe von EUR 450.000,00 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 225,00 je Stamm- und EUR 225,00 je Vorzugsaktie zu verwenden und b) den verbleibenden Restbetrag von EUR 437.780,39 auf neue Rechnung vorzutragen.





