Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Bis Dienstagmittag notierte der Euro-Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) in einer sehr engen Handelspanne, so die Börse Stuttgart.Nach der Rede von EZB-Chef Mario Draghi habe den Euro-Bund Future mit sehr hohen Handelsumsätzen in neue Rekordhöhen von 172,76 Prozentpunkten katapultiert. Damit sei die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen auf ein neues Allzeittief von -0,32% gesunken. Gegen Mittwochmittag sei der Euro-Bund Future auf 172,27 Prozentpunkte, also auf eine Rendite von -0,29% gesunken. (21.06.2019/alc/n/a) ...

