elexxion AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung

Singen, 21. Juni 2019 - Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte elexxion AG (WKN A0KFKH) hat die neuen Aktien aus der am 21. September 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung im Umfang von 899.000 Stück erfolgreich bei Shanghai Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd. platziert. Der Platzierungspreis war auf EUR 1,00 festgelegt worden. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher durch Ausgabe von 899.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 8.997.123,00 um einen Betrag von EUR 899.000,00 auf EUR 9.896.123,00 gegen Bareinlage erhöht.

Unternehmensprofil: Die 2002 gegründete elexxion AG aus Singen ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen spezialisiert ist. Die Produkte von elexxion sind technologisch führend, durch zahlreiche Patentanmeldungen abgesichert und zeichnen sich durch eine sehr benutzerfreundliche Bedienbarkeit aus.

21.06.2019