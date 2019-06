Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Was in den vergangenen Jahren gewirkt hat, entfaltet auch dieses Mal seine Magie: Das Billiggeld der Notenbanken. Allein die Aussicht darauf treibt die Kurse an den Börsen wieder in die Höhe. Der Dax hat gestern ein frisches Jahreshoch markiert und lag heute im Hoch nur knapp darunter. Störfeuer drohen aber durch den weiter schwelenden US-chinesischen Handelsstreit. Hier ruhen die Hoffnungen nun auf dem anstehenden G20-Gipfel in Japan. Schlimmer aber der sich zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Hier sagte ein Berater des Präsidenten: Die Sanktionen der USA verschärfen die Gefahr eines Krieges. Der Dax, der wegen des dreifachen Verfalls ohnehin recht unruhig unterwegs war, drehte daraufhin leicht ins Minus. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß