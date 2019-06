Die Lenzing Gruppe wird ihre CO2-Emissionen in den kommenden Jahren substantiell reduzieren. Als ein führendes Unternehmen beim Klimaschutz baut Lenzing diese Position weiter aus, indem es mehr als 100 Mio. Euro in Einsparungen von Energie, in die Umstellung auf Erneuerbare Energien und in neue Technologien investiert. Die Lenzing Gruppe reduziert aber nicht nur die Emissionen in den bestehenden Produktionsprozessen, sondern fokussiert beim Bau neuer Zellstoff- und Lyocellanlagen auf CO2-arme Energiequellen und Produktionsverfahren. Die ermögliche "ein weiterhin prosperierendes Wachstum bei gleichzeitiger substantieller Reduktion der spezifischen Treibhausgas-Emissionen", betont das Unternehmen. Ziel dieser Klimastrategie der Lenzing Gruppe sei es, bis zum Jahr 2050 netto kein CO2 ...

