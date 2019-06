Slack-Aktien (WKN: A2PGZL) sind nach einem Plus von +48,54% auf 38,62 US$ am NYSE-Premierentag der nächste heiße Kandidat auf eine Kursverdopplung unmittelbar nach Börsengang. Nachdem die Beyond Meat-Aktie (WKN: A2N7XQ) einen derart furiosen Start mit über +600% in wenigen Wochen aufs Parkett der Wall Street gezaubert hat, fragen sich Anleger, ob auch Slack-Papiere zu ungeahnten Höhenflügen ansetzen werden.

Am Donnerstag schnellte der Slack-Kurs in Windeseile hoch auf 38,62 US$ - als Ausgabepreis waren 26 US$ veranschlagt worden. Mit dem IPO könnte der Startschuss gefallen sein für die Aktien des Bürokommunikations-Dienstes. Über 600.000 Unternehmen und Organisationen verwenden die Chat-Dienste und Slack plant für das laufende Berichtsjahr 2020 seinen Umsatz um 50% zu steigern.

Täglich nutzen weltweit mehr als 10 Millionen Nutzer Slacks Dienste. Etwa 50 Millionen Stunden in einer Woche verbringen sie zusammen in den Chatprogrammen des Startups aus Vancouver.

Die Chatprogramme werden - hauptsächlich von Firmen oder Organisationen - zur Kommunikation bei Projekten oder zum Austausch unter Mitarbeitern ...

