Deutsche Forscher sind weltweit führend bei der Entwicklung von Pflegerobotern. Doch in Deutschland haben die Humanoiden noch einen Gruselfaktor. So wollen die Forscher ihren Modelle auch hier zum Erfolg zu verhelfen.

Reglos steht der Roboter im Forschungslabor des Instituts für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Plötzlich kommt Bewegung in seine metallenen Glieder. Er hebt den Kopf, streckt die Arme aus. Ein 1,90 Meter großer, blau-silberner Hüne auf Rollen, der Justin heißt und entwickelt wurde, um im Weltraum Astronauten zu unterstützen. Seinen absehbaren Durchbruch jedoch verdankt Justin deutlich schlichteren Tugenden: Fenster putzen. Medikamente anreichen. Ein Glas Wasser bringen.

Es sind diese Alltagstugenden, die Justin zum Hoffnungsträger einer ganzen Branche machen. Denn der humanoide Assistenzroboter könnte sein Labor bald verlassen, um sich anderweitig nützlich zu machen. Als maschineller Helfer, der dazu beiträgt, eines der drängendsten Probleme unserer Zeit zu entschärfen: den Pflegenotstand.

Schon jetzt sind in Deutschland etwa 3,4 Millionen Seniorinnen und Senioren auf Pflege angewiesen. Durch demografischen Wandel und Fachkräftemangel spitzt sich die Lage zu. Weil die Menschen immer älter werden, wird es auch immer mehr geben, die Hilfe im Alter benötigen - im Jahr 2035 voraussichtlich ganze vier Millionen, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vorrechnet. Ihnen steht eine viel zu kleine Zahl von Fachkräften gegenüber: Zahlen der Bundesregierung zufolge waren zuletzt knapp 24.000 Stellen in der Altenpflege unbesetzt. 183 Tage dauert es inzwischen, bis eine frei gewordene Stelle neu besetzt ist, meldete die Bundesagentur für Arbeit im Mai.

Längst ist das Thema auf der politischen Agenda angekommen. Anfang des Jahres trat ein neues Gesetz in Kraft, das 13.000 zusätzliche Stellen verspricht. Reichen werden sie nicht. Ende des Monats wird sich nun der Deutsche Ethikrat mit dem Einsatz von Robotern in der Pflege beschäftigen, um die dringend nötigen Grundlagen für den Einsatz der Maschinenhelfer zu legen.Werden wir alle im Alter von Maschinen gewaschen und gefüttert? Wer derzeit mit Forschern aus der Robotik und Maschinenintelligenz spricht, mit Pflegewissenschaftlern und -praktikern, bekommt eine einhellige Antwort: Roboter sollen menschliche Pflegekräfte nicht ersetzen, sondern unterstützen. Pflegeroboter - dieses Wort nimmt keiner der Experten je in den Mund. Der Begriff wecke falsche Vorstellungen und schüre unnötig Ängste, meinen sie und sprechen lieber von Assistenzrobotern.

In japanischen Pflegeheimen helfen die Maschinen Patienten bereits seit einigen Jahren beim Aufstehen aus dem Bett oder dem Gang über den Flur. Weil das, was Deutschland demografisch noch bevorsteht, dort Gegenwart ist. Und weil die Roboter dort gesellschaftlich akzeptiert sind. Doch auch in Deutschland sind digitale Hilfsmittel bereits verbreiteter als gemeinhin angenommen: Sensormatten, die vor dem Bett liegen und melden, wenn jemand aufsteht, sodass sich angeschlossene Lichter auf dem Weg ins Bad einschalten. Oder Apps wie Lindera, die die Bewegung von Senioren analysieren und einem Sturz vorbeugen helfen können.

Derweil arbeiten Wissenschaftler daran, Roboter, die einst für den Einsatz im Weltraum oder in der Industrie gedacht waren, fit für die Pflege zu machen. Oft heißt es, Deutschland habe in Sachen Digitalisierung den Anschluss ans Silicon Valley verpasst. In der intelligenten Robotik jedoch ist das Gegenteil der Fall: Hiesige Forscher liegen mit ihren Entwicklungen derzeit weltweit vorn. Denn sie verstehen es, zweierlei zu vereinen: die Programmierung künstlicher Intelligenz (KI) und die gute, alte Ingenieurkunst.Ein Beispiel dafür ist Justin. Wissenschaftler am DLR haben ihn schon vor gut zehn Jahren gebaut, etwa um den Einsatz von Robotern auf dem Mars zu proben, und seitdem immer weiterentwickelt. Berühmt ist er vor allem für seine Hände. Justin hat an jedem Finger ebenso viele Gelenke wie ein Mensch, sodass er Gegenstände gut greifen und bewegen kann.

Angst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...