Das dänische Unternehmen Blue Ocean Robotics hat den Beam Roboter von einem der weltweit führenden Anbieter von Telepräsenzrobotern mit Sitz im Silicon Valley Suitable Technologies, Inc. übernommen.

Blue Ocean Robotics hat kürzlich eine Vereinbarung mit dem amerikanischen Unternehmen Suitable Technologies, Inc., einer der weltweit führenden Telepräsenzroboter-Marken, abgeschlossen und erwirbt alle Vermögenswerte und Rechte am "Beam"-Roboter. Der endgültige Abschluss der Transaktion erfolgt nach einem formalen Genehmigungsverfahren in den USA.

Barack Obama greets Alice Wong, founder and project coordinator of the Disability Visibility Project, via Beam during the Americans with Disabilities Act 25th anniversary reception in the Blue Room of the White House, July 20, 2015. (Official White House Photo by Pete Souza).