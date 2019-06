Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PAL: Palfinger am 21.6. -5,66%, Volumen 263% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 21.6. -2,76%, Volumen 114% normaler Tage , AMS: AMS am 21.6. -2,74%, Volumen 0% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 21.6. 1,75%, Volumen 89% normaler Tage , AGR: Agrana am 21.6. 1,92%, Volumen 71% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 21.6. 8,75%, Volumen 16% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 17.400 8.75% Agrana AGR 19.120 1.92% RHI Magnesita RHIM 52.400 1.75% AMS ...

