Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit den gescheiterten Klimaplänen der EU:



Der Plan war, die europäische Wirtschaft "klimaneutral" zu machen. Bis zum Jahr 2050 und nicht etwa bis übermorgen. In einzelnen Ländern wie Frankreich und Deutschland wird das vielleicht auch nach dem Debakel von Brüssel geschehen. Doch Staaten wie Polen, Ungarn und Tschechien haben harten Widerstand gegen jede Verpflichtung geleistet. Aus dem Scheitern der Verhandlungen lassen sich mindestens drei Lehren ziehen: Die Kluft zwischen Ost und West in der EU wächst. Nationale Interessen setzen sich immer häufiger gegenüber der Idee vom gemeinsamen Handeln durch. Und dass Hunderttausende von jungen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, interessiert offenbar manche Regierungen auch nicht mehr. Die Europawahl ist ja vorbei.



