Die Märkte heute ganz im Zeichen des Verfalls-Tags - laut Börsenhistorie geht es nach dem fast immer bullischen Juni-Verfall dann in der nächsten Woche erst einmal wieder nach unten (in 87% der Fälle). In den USA trübt sich die Konjunktur weiter ein - heute der Einkaufsmanagerindex Industrie so schwach wie seit der Finanzkrise nicht mehr. ...

