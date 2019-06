Mainz (ots) - Montag, 24. Juni 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Internet-Anbieter wechseln - Wie man Ärger vermeidet Roséwein im Trend - Der perfekte Wein für den Sommer Linsensalat mit Süßkartoffeln - Ein Rezept von Armin Roßmeier Gast: Eloy de Jong, Sänger







Montag, 24. Juni 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Karten-Diebstahl - Wie können Sie sich schützen? Expedition Deutschland: Mannheim - Gewagte Sprünge mit dem BMX-Rad Midsummer Bulli Festival - Treffen der VW-Bus-Fans auf Fehmarn







Montag, 24. Juni 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn



Stellenausschreibung zum SPD-Vorsitz - Spitzenmann, Spitzenfrau oder beides? Bürgermeister-Neuwahl in Istanbul - Die Reaktionen am Bosporus Gast: Katharina Wackernagel - Schauspielerin







Montag, 24. Juni 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



10. Todestag Michael Jackson - Ein legendärer Auftritt im Rückblick







Montag, 24. Juni 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Tourstart von PUR - Erstes Konzert in Meppen Beatrice Egli liebt Australien - Sängerin erzählt von ihrer Auszeit



