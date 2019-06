In den letzten Tagen ist es still um die Aktie des jüngsten DAX-Mitglieds Wirecard (WKN: 747206) geworden. Okay, die Medien berichteten zuletzt von einigen - mit der Kommunikationspolitik des Unternehmens (zu Recht!) - unzufriedenen Aktionären auf der Hauptversammlung. Letztlich wurden dort jedoch alle zur Abstimmung gestellten Beschlussvorlagen abgesegnet - und der Dividendenabschlag in Höhe von 0,20 Euro fällt bei dem Titel natürlich kaum ins Gewicht.

Wie aber komme ich nun darauf, dass diese Ruhe womöglich die Ruhe vor dem nächsten Sturm sein könnte? Und warum sollte dieser Sturm ausgerechnet aus einem kurzfristigen Kurssprung bestehen? Nun, aus fundamentaler Sicht ist die Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau, wie ich in meiner Analyse vom 28. März bereits dargelegt habe, unterbewertet. Denn der fundamental faire Wert liegt eher zwischen 160,00 und 175,00 Euro.

