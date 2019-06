Wie das "Manager Magazin" gestern berichtete, soll der - sich selbst in schwierigem Fahrwasser befindliche - DAX-Konzern ThyssenKrupp ein Übernahmeangebot für den Stahlhändler Klöckner & Co. (WKN: KC0100) prüfen. In der Folge konnte besonders das Papier des vermeintlichen Übernahmeziels Klöckner & Co. kurzfristig deutlich anspringen. Aber ist eine Übernahme überhaupt realistisch und wie wäre sie zu bewerten?

Nun ja, der Börsenwert von Klöckner & Co. ist - seit dem Allzeithoch der Aktie über 57,00 Euro Mitte Juli 2007 - deutlich zusammen geschrumpft. Lag der Börsenwert zu Zeiten dieses Allzeithochs noch bei knapp sechs Milliarden Euro, liegt er heute nur noch leicht über 500 Mio. Euro. Dies wäre von ThyssenKrupp, nach einem Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte Elevator Technology, trotz des hohen Schuldenstands wohl zu stemmen.

