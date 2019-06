Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Die angestrebte Fusion der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint bekommt weiteren Gegenwind. Wie die New Yorker Staatsanwältin Letitia James mitteilte, haben sich die Staatsanwälte von Hawaii, Massachusetts, Minnesota und Nevada einer Klage mehrerer Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss angeschlossen. Bisher stehen 14 Staaten auf der Liste.

Die Kläger befürchten, dass die 26 Milliarden US-Dollar schwere Fusion für steigende Preise, abnehmenden Wettbewerb und Jobverluste sorgt. Die Telekom-Tochter T-Mobile US hatte den Deal mit Sprint im April 2018 vereinbart.

