Halle (ots) - Es mag ja richtig sein, dass diese Staaten deutlich stärker als ihre Nachbarn im Westen von der Kohle abhängig sind und auch mehr Geld in eine Energiewende stecken müssten. Doch angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel kann das kein überzeugendes Argument sein. Wenn der Klimawandel einen Bogen um Polen machen würde, dann wäre das vielleicht noch verständlich. Aber es geht uns buchstäblich alle etwas an. Aus dem Scheitern der Verhandlungen lassen sich drei Lehren ziehen: Die Kluft zwischen dem Osten und dem Westen in der EU wächst. Nationale Interessen setzen sich immer häufiger gegenüber der Idee vom gemeinsamen Handeln durch. Und dass Hunderttausende junge Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, interessiert offenbar manche Regierungen auch nicht mehr. Die Europawahlen sind ja vorbei.



