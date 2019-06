ADO Properties S.A.: Neuer Chief Executive Officer ernannt DGAP-Ad-hoc: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie ADO Properties S.A.: Neuer Chief Executive Officer ernannt 21.06.2019 / 20:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A.: Neuer Chief Executive Officer ernannt Berlin, 21. Juni 2019. ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") hat heute Ran Laufer zum neuen Chief Executive Officer der Gesellschaft ernannt. Herr Laufer wird seine Tätigkeit als CEO der Gesellschaft am 23. Juli 2019 aufnehmen. Sein Dienstvertrag hat eine anfängliche Laufzeit bis zum 22. Juli 2023. Kontakt: Nicole Müller, Legal Counsel 21.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 262 634 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 829033 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 829033 21.06.2019 CET/CEST ISIN LU1250154413 AXC0273 2019-06-21/20:07