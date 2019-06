Laufende zulassungsrelevante Phase-II-Studie mit ADCT-402 bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom, die voraussichtlich im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein wird.

Phase-II-Studie mit ADCT-301 bei rezidivierendem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom, die voraussichtlich in den kommenden Monaten beginnen wird.

LAUSANNE, Schweiz, June 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Onkologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Antikörper-Medikamentenkonjugaten (ADCs) spezialisiert hat, präsentierte auf der 15. Internationalen Konferenz über malignes Lymphom (15-IKML) in Lugano, Schweiz. Daten aus Untergruppenanalysen seiner 183 Patienten umfassenden klinischen Phase-I-Studie mit ADCT-402 (loncastuximab-Tesirin) und 128 Patienten der Phase-I-Studie mit ADCT-301 (Camidanlumabirin), sowie präklinische Daten, die das Potenzial beider Produktkandidaten in Kombination mit anderen Therapien belegen.

"Die ADCT-402-Daten, die auf der 15-IKML präsentiert wurden, zeigen ihre signifikante Anti-Tumor-Aktivität und ihr kontrollierbares Verträglichkeitsprofil in Dosen von mehr als oder gleich 120 µg/kg bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom (DLBCL)", sagte John Radford, MD, FRCP, FMedSci, Professor für medizinische Onkologie an der University of Manchester und Forschungsdirektor am Christie NHS Foundation Trust, Manchester, UK. "Es ist besonders ermutigend, die Reaktionen bei älteren Patienten und Patienten mit transformierter oder primärer refraktärer Erkrankung zu sehen, da es sich in vielen Fällen um sehr gebrechliche und kranke Patienten handelt, die auf mehrere frühere Therapien nicht angesprochen haben. Ich glaube, dass ADCT-402 das Potenzial hat, ein wichtiger Teil des Behandlungsparadigmas für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL zu werden, falls es zugelassen wird, und freue mich auf die bevorstehenden Zwischenergebnisse der entscheidenden Phase-II-Studie."

Zu den ADCT-301-Daten sagte Graham P. Collins, MB, BS, DPhil, Consultant and Lymphoma Lead, Oxford University Hospitals: "Die Ansprechraten, die wir bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom in der Phase-I-Studie mit ADCT-301 beobachtet haben, sind sehr ermutigend, da diese Patienten mit einem Median von fünf vorangegangenen Therapien, einschließlich Stammzelltransplantation und hochaktiven Substanzen wie Brentuximab-Vedotin und Kontrollpunkthemmern, stark vorbehandelt wurden. Die Daten unterstützen die weitere Evaluierung von ADCT-301 in einer zulassungsrelevanten Phase-II-Studie bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom."

Dr. Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics, fügte hinzu: "Nach diesen ermutigenden Daten freuen wir uns darauf, die Rekrutierung für die zentrale 140-Patienten-Studie der Phase II mit ADCT-402 bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL abzuschließen und bei Erfolg einen potenziellen Antrag auf Zulassung für Biologika in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 einzureichen. Darüber hinaus planen wir, auf der Grundlage der überzeugenden Daten aus unserer 128 Patienten umfassenden Phase-I-Studie mit ADCT-301 und dem jüngsten Ende des Phase-I-Meetings mit der U.S. Food and Drug Administration in den kommenden Monaten eine zulassungsrelevante Phase-II-Studie mit 100 Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom zu beginnen".

Vorträge zu ADCT-402 bei ICML

Analyse der Wirksamkeit und Sicherheit von Loncastuximab-Tesirin (ADCT-402) nach demographischen und klinischen Merkmalen beim rezidivierten/refraktären diffusen großen B-Zell-Lymphom (Zusammenfassung 054)

Die Daten aus der klinischen Phase-I-Studie Untergruppenanalysen der Reaktion auf ADCT-402 wurden unter =120 µg/kg bei 129 Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem (R/R) diffusem großem B-Zell-Lymphom (DLBCL) präsentiert. Bis zum 16. Oktober 2018 waren 129 Patienten auf Sicherheit und 127 Patienten auf Wirksamkeit prüfbar.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Vortrags gehören:

Ältere Patienten hatten eine höhere allgemeine Ansprechrate (ORR) als jüngere Patienten (= 75 Jahre: 59,1 %; 65-74 Jahre: 52,8 %; <65 Jahre: 33,3 %).

Patienten mit transformierter Erkrankung hatten einen höheren ORR als Patienten mit de novo DLBCL (54,8 % vs. 39,6 %).

Die mediane Ansprechzeit (DoR) war bei refraktären Patienten länger als bei rezidivierten Patienten, und die mediane DoR war bei Patienten vergleichbar mit ihrer neuesten Therapie im Vergleich zu rezidivierten Patienten.

Es wurde kein Unterschied in der ORR zwischen Patienten beobachtet, die =3 Anwendungen im Vergleich zu >3 Anwendungen der vorherigen Therapie erhalten hatten.

Die häufigsten Nebenwirkungen bei der Behandlung von =3 waren: Gamma-Glutamyltransferase erhöht (20,2 %), Neutropenie (17,8 %), Neutrophilenzahl verringert (14 %), Anämie (11,6 %), Thrombozytopenie (11,6 %) und Thrombozytenzahl verringert (10,9 %).

Das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) Loncastuximab Tesirin (ADCT-402), das auf CD19 abzielt, zeigt eine starke in vitro Anti-Lymphom-Aktivität sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombination (Zusammenfassung 084)

In dieser präklinischen Studie wurde die Aktivität von ADCT-402 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit zugelassenen Medikamenten in Lymphomzelllinien untersucht. Die Ergebnisse unterstützen die kontinuierliche Bewertung von ADCT-402 in laufenden klinischen Studien mit Patienten mit R/R DLBCL und anderen Arten von Non-Hodgkin-Lymphomen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Vortrags gehören:

ADCT-402 zeigte in vitro eine signifikante Aktivität in einem breiten Spektrum von Lymphomzelllinien und die Empfindlichkeit gegenüber ADCT-402 war bei B-Zell-Lymphomen höher als bei T-Zell-Lymphomen.

ADCT-402 in-vitro-Aktivität korreliert mit CD19-Expression sowohl auf Zelloberfläche als auch auf RNA-Ebene.

In Kombination mit anderen Medikamenten zeigte ADCT-402 eine starke Synergie mit dem BCL2-Inhibitor Venetoclax (4/4 Zelllinien), dem PI3K-Delta-Inhibitor Idelalisib (4/4 Zelllinien) und dem Chemotherapeutikum Bendamustin (3/4 Zelllinien).

ADCT-301 Vortrag und Posterbeitrag bei ICML

Analyse klinischer Determinanten für die Sicherheit und Wirksamkeit von Camidanlumab Tesirin (ADCT301, Cami) bei rezidiviertem/refraktärem (R/R) klassischem Hodgkin Lymphom (cHL) (Zusammenfassung 055)

Aus der klinischen Phase-I-Studie wurden Daten der Subgruppenanalysen zur Reaktion auf ADCT-301 bei Patienten mit klassischem Hodgkin-Lymphom (cHL) vorgestellt. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung vom 14. April 2019 waren 77 Patienten auf Sicherheit und 75 Patienten auf Wirksamkeit auswertbar.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Vortrags gehören:

ORR für ADCT-301 45 µg/kg betrug 86,5% und ORR war in allen Untergruppen hoch, was auf eine signifikante Anti-Tumor-Aktivität in der gesamten R/R cHL-Population hinweist.

Die empfohlene Dosis für die zulassungsrelevante Phase-II-Studie mit ADCT-301 in cHL beträgt 45 µg/kg alle drei Wochen (Q3W), dosiert für zwei Zyklen, gefolgt von 30 µg/kg Q3W zur Verbesserung der Verträglichkeit bei gleichbleibender Krebsaktivität.

Bereits gemeldete Fälle des Guillain-Barré-Syndroms/Radikulopathie traten nicht im Zusammenhang mit einer vorherigen Exposition gegenüber Checkpointhemmern auf.

Das Anti-CD25 Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Camidanlumab Tesirin (ADCT-301) zeigt eine starke präklinische Aktivität sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombination in Lymphomzelllinien (Posterbeitrag 270)

In dieser präklinischen Studie wurde die Aktivität von ADCT-301 als Einzelwirkstoff in 57 Lymphomzelllinien und in Kombination mit ausgewählten Medikamenten in T-Zell-Lymphom-basierten Zelllinien untersucht. Die Ergebnisse unterstützen die weitere klinische Entwicklung von ADCT-301 bei Hodgkin-Lymphomen, T-Zellen-Lymphomen und anderen Arten von Non-Hodgkin-Lymphomen und identifizieren potenzielle Wirkstoffe für zukünftige kombinierte klinische Studien mit ADCT-301.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Posterbeitrags gehören:

Die in vitro ADCT-301-Aktivität war mit der CD25-Expression sowohl auf der Zelloberfläche als auch auf RNA-Ebene hoch korreliert.

In Kombination mit anderen Medikamenten zeigte ADCT-301 eine starke Synergie mit dem mTOR-Inhibitor Everolimus (4/4 Zelllinien), dem PI3K-Inhibitor Copanlisib (3/4 Zelllinien), dem BCL2-Inhibitor Venetoclax (3/4 Zelllinien) und dem HDAC-Inhibitor Vorinostat (3/4 Zelllinien).

Jay Feingold, MD, PhD, Chief Medical Officer und Senior Vice President of Clinical Development bei ADC Therapeutics, sagte: "Unsere Präsentationen auf der 15-ICML stellen die aussagekräftige Datengruppe dar, die wir auch weiterhin für ADCT-402 und ADCT-301 bei schwer zu behandelnden Patienten, sowohl jungen als auch alten, mit Subtypen von rezidiviertem oder refraktärem Lymphom, einschließlich DLBCL und Hodgkin-Lymphom, sammeln. Die klinische Aktivität, die wir in diesen Populationen beobachtet haben, zu denen stark vorbehandelte Patienten mit ungünstiger Genetik und primärer refraktärer Erkrankung gehören, wird - bei Zulassung - unsere Begeisterung für den potenziellen Nutzen von ADCT-402 und ADCT-301 als Einzelwirkstoffe und in Kombination mit anderen Wirkstoffen noch erhöhen."

Die drei Vorträge und ein Posterbeitrag sind nach der 15-IKML unter "Posters & Presentations" im Bereich News & Media auf der Website von ADC Therapeutics unter www.adctherapeutics.com verfügbar.

Über ADCT-402

ADCT-402) untersucht, eine Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R DLBCL oder Mantelzelllymphom) und eine Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit R/R DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom). Die U.S. Food and Drug Administration hat ADCT-402 den Orphan Drug Status für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL und MCL erteilt.

Über ADCT-301

AADCT-301) sowie einer klinischen Phase-Ib-Studie mit soliden Tumoren) untersucht. Eine zulassungsrelevante klinische Phase-II-Studie mit ADCT-301 bei 100 Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom soll 2019 beginnen.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von hochspezifischen Antikörper-Medikamentenkonjugaten.