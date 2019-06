FRANKFURT (Dow Jones)--Großaktionär EP Global Commerce will den deutschen Handelskonzern Metro vollständig übernehmen. Zu diesem Zweck hat das von Daniel Kretinsky kontrollierte Unternehmen ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet. Demnach bietet EP Global, das von Daniel Kretinsky kontrolliert wird, 16,00 Euro je Metro-Stammaktie und 13,80 Euro je Vorzugsaktie. Dies bedeute eine Prämie von 34,5 Prozent auf den Metro-Aktienkurs vor dem 24. August 2018, als EP Global seine erste strategische Investition bei der Metro AG tätigte. Damit hat die Transaktion ein Volumen von 5,8 Milliarden Euro für alle Metro-Aktien. Die Metro-Stammaktie schloss am Freitag bei 15,54 Euro.

EP Global Commerce verfüge über die volle Unterstützung des Großaktionärs Haniel. Das Gebot unterliege unter anderem einer Mindestannahmequote für die Metro-Stammaktien, die ausreicht, um die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sicherzustellen, heißt es weiter.

Man wolle den Handelskonzern bei der notwendigen Anpassung an das sich entwickelnde Marktumfeld unterstützen und so eine erfolgreiche zukünftige Wachstumsstrategie ermöglichen. Es gebe keine Pläne, Metro-Märkte in Deutschland zu schließen oder die Firmenzentrale in Düsseldorf zu verlegen. Auch sollen bestehende Betriebsvereinbarungen und Traifverträge in Deutschland nicht gekündigt werden.

Eine Metro-Sprecherin wollte sich nicht unmittelbar äußern.

