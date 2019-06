Neuer Blog-Artikel: Bist du ein FOMO-Trader? (JK-Trading.com) - Zunächst sah es im DAX in den Wochenschluss nach neuen Jahreshochs aus… Der deutsche Leitindex attackierte bereits in der Vorbörse die 12.300er Region, jene Region die ich in meiner Betrachtung für Freitag als Schlüsselregion herausstellte und oberhalb welcher neue Jahreshochs eine Option bleiben. Ausgehend von dieser kam es zu einem ...

