Wochenrückblick KW25: EZB und Fed öffnen die Schleusentore, Vonovia und Deutsche Wohnen müssen zittern

Die EZB hat frische geldpolitische Lockerungsmaßnahmen ins Spiel gebracht, außerdem will die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bereits im Juli senken. Diese Aussichten haben die Märkte in dieser Woche beflügelt.

An der Wall Street wurden sogar neue Höchststände beobachtet. Auch der DAX konnte sich nach oben kämpfen. Dabei vergaßen Anleger Unsicherheitsfaktoren wie den Handelsstreit oder die sich zuspitzende Lage im Nahen Osten, die bis vor kurzem noch die Börsen ausgebremst hatten.

Wichtige Trends wie der medizinische Fortschritt und die wachsende Bedeutung der Biotechnologie in der Pharmabranche sprechen für eine glänzende Zukunft von Unternehmen wie Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809), die sich der Forschung in diesem Bereich verschrieben haben.

