Eine insgesamt ruhige Woche (Kalenderwoche 25 vom 17. bis 21. Juni 2019) am KMU-Anleihen-Markt bringt dennoch spannende Nachrichten hervor, so kündigt sich mit der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (kurz: MOREH) eine neue Anleihe-Emittentin an. MOREH ist ein familiengeführter Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien und ein Tochterunternehmen der in Saarbrücken ansässigen Munitor Gruppe. Mit der geplanten Anleiheemission wolle sich die Unternehmensgruppe dem Kapitalmarkt öffnen, so der Geschäftsführer Patrick Müller. Details zum geplanten Bond gab das Unternehmen noch nicht bekannt. Die BayWa AG hat ihren ersten Green Bond in dieser Woche mit einem Volumen von 500 Mio. Euro bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Der jährliche Zinskupon beträgt 3,125%, der Green Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird im regulierten Markt der Börse Luxemburg gehandelt. Der Emissionserlös dient der Finanzierung von neuen und bestehenden Wind- und Solarenergieanlagen weltweit.

Anleihen erfolgreich aufgestockt - zunächst konnte die UBM Development AG ihre 3,125%-Anleihe 2018/23 (ISIN: AT0000A23ST9) im Rahmen einer Privatplatzierung um 45 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 120 Mio. Euro aufstocken. Der Nettoemissionserlös soll laut UBM für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Und auch die gamigo AG, ein führender Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, hat ihre vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: SE0011614445) ...

