Der Coworking-Anbieter WeWork vermietet Büroflächen in angesagten Locations. Nun möchte das US-Unternehmen an die Börse. Doch lohnt sich der Einstieg?

Schöne neue Arbeitswelt: raus aus spießigen Büros, rein in schick gestaltete Coworking-Spaces. Wer mag, kann jeden Tag an einem anderen Arbeitsplatz seine Kreativität ausleben, ja sogar täglich an einem ganz anderen Standort. Es gibt ausreichend Lounges zum Zurückziehen und Nachdenken oder um Gleichgesinnte zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Telefonieren und Internet sind inklusive; Kaffee und selbst Bier sind frei - und regelmäßig gibt es Partys. Das ist, vereinfacht gesagt, das Konzept der Coworking-Anbieter, von denen das US-Unternehmen WeWork weltweit der prominenteste und aktivste ist.

Vor einem halben Jahr nun haben die Branchenpioniere um WeWork-Chef Adam Neumann einen Börsengang angekündigt. Zwar sind weder Details noch ein konkretes Datum bekannt. Dennoch stellt sich schon heute die Frage, ob sich dort ein Einstieg lohnt? Schließlich sind einige Eckdaten des Unternehmens bekannt: Nach der letzten, sechs Milliarden Dollar schweren Finanzierungsrunde durch den Investor SoftBank wird das Unternehmen mit 47 Milliarden Dollar bewertet. Jedoch sah die 2018er-Bilanz für das 47-fache Unicorn weniger berauschend aus: Der Umsatz betrug 1,82 Milliarden Dollar - und die Verluste 1,93 Milliarden.

Hohe Verluste für stark wachsende Marktführer sind nicht zwangsläufig ein Problem.

