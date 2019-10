IMMOFINANZ vermietet 4.500 m² Bürofläche im myhive am Wienerberg DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges IMMOFINANZ vermietet 4.500 m² Bürofläche im myhive am Wienerberg 03.10.2019 / 10:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Büro-Standort myhive am Wienerberg der IMMOFINANZ erfreut sich großer Beliebtheit. So wurden jüngst Mietverträge über insgesamt 4.500 m² unterzeichnet. Unter den Mietern finden sich sowohl internationale Konzerne als auch kleinere und mittelständische Unternehmen. Geschätzt werden vor allem die zahlreichen Serviceleistungen und Community-Events der Büromarke myhive. Größter neuer Mieter ist die Österreich-Tochter des Auto-Herstellers Toyota mit rund 1.100 m². "Bei der Auswahl unseres neuen Standorts war uns ein flexibles und modernes Arbeitsumfeld mit Wohlfühlfaktor wichtig. Das myhive Konzept bietet uns das und hat uns mit den zusätzlichen Service-Angeboten und Aktivitätsmöglichkeiten überzeugt", so Heiko Twellmann, Geschäftsführer der Toyota Austria GmbH. Iglo Austria, Marktführer im Bereich Tiefkühlkost, wiederum verlängerte den bestehenden Mietvertrag über 1.000 m² um weitere zehn Jahre. "Der Büro-Standort ist für uns insbesondere aufgrund der unschlagbaren Infrastruktur eine sehr gute Wahl. Unsere Mitarbeiter fühlen sich hier sehr wohl", so Felix Fröhner, General Manager Iglo. Unter den weiteren Neumietern finden sich auch mehrere kleinere und mittelständische Unternehmen, welche die Bürogemeinschaft zusätzlich beleben. "Neben unseren Großmietern sehen wir eine wachsende Nachfrage nach Flächen zwischen 200 m² und 400 m². Gerade diese KMUs profitieren von der Einbindung in einen größeren Bürostandort und unsere zahlreichen myhive-Services, wie etwa unserer exklusiven Mieterlounge und den zahlreichen Community- und Networking-Events", erklärt Christian Kainz, Country Manager Operations der IMMOFINANZ in Österreich. Die Service-Welt von myhive Die internationale Büromarke myhive setzt auf innovative Office-Konzepte, die auf die Bedürfnisse der Mieter eingehen. Dabei punkten die Büros mit zahlreichen Serviceleistungen, einer guten Infrastruktur und einer einladenden warmen Atmosphäre die dem Komfort eines Hotels nahekommt. Community Manager organisieren regelmäßige Networking-Veranstaltungen und gemeinschaftliche Aktivitäten, um den Austausch unter den Mietern zu fördern. Erfahren Sie mehr zum myhive Bürokonzept: https://myhive-offices.com/de/home Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,5 Mrd., das sich auf mehr als 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11 www.immofinanz.com 03.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000A21KS2 WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 884961 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 884961 03.10.2019 ISIN AT0000A21KS2 AXC0059 2019-10-03/10:47