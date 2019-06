Über Klarna zahlen viele deutsche Kunden im Internet. Anlegern bietet der Zahldienst attraktive Zinsen. Blick auf einen schwedischen Exportschlager.

Sogar der König war dabei: Carl XVI. Gustaf von Schweden saß im Publikum, als Klarna-Gründer Sebastian Siemiatkowski 2005 seine Geschäftsidee einer Jury aus Unternehmern und Ökonomen vorstellte. Der damals 23-jährige Absolvent der Stockholm School of Economics wollte ein System entwickeln, mit dessen Hilfe Kunden einfach und bequem bargeldlos im Netz bezahlen können. Der Pitch fiel durch: Die Experten meinten, der traditionelle Finanzsektor werde sich schon darum kümmern, ein Start-up wie Klarna sei überflüssig.

Sie lagen gewaltig daneben. Heute wickeln insgesamt 130.000 Händler und Dienstleister Zahlungen im Internet mit Klarna ab, in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Bahn, Media Markt, Spotify und der Berliner Parfümversand Flaconi. 60 Millionen Verbraucher nutzen den Dienst, der weltweit wachsen soll.

Dass die Skandinavier Bargeld aus ihrem Alltag verbannt haben, liegt auch an Klarna. "Wir haben nichts gegen Cash, aber wir sehen die Zukunft im bargeldlosen Bezahlen", sagt Robert Bueninck, der Klarnas Geschäft in den deutschsprachigen Ländern verantwortet. Bar bezahlt hat er in seiner schwedischen Heimat zuletzt vor zwei Jahren - in einem "sehr kleinen" Stockholmer Café.

Bisher ist das stark technologiegetriebene Unternehmen vor allem aus einem Grund erfolgreich: es hat die virtuellen Ladenkassen von Onlineshops so bequem bedienbar gemacht, dass nur noch ganz wenig Kunden ihren Einkauf abbrechen. Das ist keine Selbstverständlichkeit im E-Commerce, wo viele Nutzer im letzten Moment entnervt aufgeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...