Name: Jürgen GrawGeboren: 1962Position: Vermögensverwalter und Fondsspezialistbei Taunus Investments GmbH Bestes Investment: Morgan Stanley Global Opportunity FundSchlechtestes Investment: Kingsgate Consolidated Ltd. Anleger haben immer häufiger den Wunsch, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...