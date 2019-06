Drei Viertel der Haushalte in Deutschland grillen regelmäßig. Und dabei kommt längst nicht mehr nur Fleisch oder Wurst auf den Rost. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmen Nielsen hervor.

"Grillen ist nicht mehr bloß ein Trend, sondern gehört für immer mehr Deutsche zum Alltag", berichtete die Nielsen-Expertin für Verbraucherverhalten, Nathalie Stepien. Es etabliere sich sogar bei einer großen Zahl von Haushalten als feste Alternative zum Kochen.

"Wer hinter dem Grill steht und wer das Grillen plant, folgt in deutschen Haushalten einer klaren Rollenverteilung", betonte sie. Gut drei Viertel der befragten Haushalte gaben an, dass das Grillen selbst Männersache sei. Dagegen entscheiden in der Regel die Frauen, was auf den Grill kommt.

Und das ist nach wie vor vor allem Fleisch. Immerhin 96 Prozent der deutschen Haushalte setzen auf Klassiker wie Steaks oder Grillfackeln. Bei gut zwei Dritteln (67 Prozent) der Haushalte landen außerdem Würstchen auf dem Rost. Auch Gemüse findet bei immerhin 59 Prozent der Haushalte den Weg auf den Grill. Doch auch Käse hat in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen./rea/DP/zb

AXC0016 2019-06-22/15:17