In den letzten Jahren hat Apple (WKN: 865985) drei neue iPhone-Modelle pro Jahr auf den Markt gebracht, darunter üblicherweise zwei Vorzeigemodelle und ein preiswerteres Modell. Der Marsch der Branche in Richtung 5G brachte den Technologieriesen Cupertino in eine prekäre Lage und zwang ihn, seinen Rechtsstreit mit Qualcomm (WKN:883121) beizulegen oder seinen Zeitplan für mit 5G ausgestattete iPhones zu riskieren. Dieser Waffenstillstand hat nun den Weg für 5G-iPhones im nächsten Jahr geebnet. Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...